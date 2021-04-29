Ekranların yeni ikilisi: Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay

GAİN’de yayınlanmaya başlayan Bizi Ayıran Çizgi’nin genç oyuncuları izleyiciler tarafından birbirlerine çok yakıştırılıyor. Sinem ve Sinan karakterlerine hayat veren başarılı çiftin bu uyumunun, ikisinin de 2 Mayıs’ta doğmuş olmasından kaynaklandığı konuşuluyor. Dolunay ve Subaşı’nın hayranları Bizi Ayıran Çizgi’nin her Cumartesi yayınlanan yeni bölümünü heyecanla bekliyor.İki sevgili olan Sinan ve Sinem’in hikayesini anlatan ‘Bizi Ayıran Çizgi’de Sinem, İstanbul’da yaşanan bir terör saldırısı sonucu hayatını kaybeder. Sinem’in ölüm haberini almasıyla birlikte günden güne hayatla ve gerçekle bağı kopmaya başlayan Sinan, Sinem ile kendisini ayıran çizgiye geri dönmeli ve Sinem'i kurtarmalıdır. GAİN’in yepyeni dizisi ‘Bizi Ayıran Çizgi’nin senaryosu Tolga Afşin Kaya ve Murat Onur tarafından kaleme alınırken, yönetmen koltuğunda başarılı yönetmen Soner Caner oturuyor.