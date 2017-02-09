Ekranların yeni yakışıklısı Tolga Yüce

Magazin - 09 Şubat 2017 19:54

Ekranların son zamanlardaki en gözde oyuncularından olan Tolga Yüce başarılı geçmişiyle dikkat çekiyor.Yakışıklı oyuncu Tolga Yüce, Sadri Alışık Kültür Merkezi Tiyatro Bölümü, Turkey New York’ta oyunculuk eğitimleri ve Arel Üniversitesi'nde Radyo, Sinema ve Televizyon Bölümü'nü bitirdi.İlk olarak 2007 yılında 'Beni Affet' dizisinde 'Ceyhun' karakteri ile dizi oyunculuğuna başlayan Yüce, ekranların yanısıra Çanakkale Geçilmez, Tesadüf’ü Müstesna, Çocuk Oyuncuları ve Üç Buçuk Kağıtçı gibi birçok tiyatro oyununda oynadı.2011'de 'Deniz Yıldızı' dizisinde 'Salih' karakterini canlandırdı Tolga Yüce, 2013 yılında 'Unutma Beni' dizisinde 'Mete' karakteri ile dikkatleri üzerine çekti. Yüce aynı yıl çekilen 'Çarpık İlişkiler' adlı komedi türü sinema filminde başrolü oynadı.2015 yılına 3 film sığdıran Yüce, 'Kafes' ve 'Masal' filminde başrol oynadı. Yüce, Adana Yolları' adlı sinema filminde 'Sadık Komiser' karakterini canlandırdı.2016'da 'Nüzhet' filminde 'Mirza' karakterlerini ve 'Milat' dizisinde 'Yusuf' karakterini canlandıran Yüce, en son Kırgın Çiçekler dizisinde ve Arka Sokaklar dizisinde rol aldı.Oyunculuğa ilkokul yıllarında piyeslerde yer alarak başlayan 27 yaşındaki Tolga Yüce, dizi ve sinema yapımcılığı da yapıyor.