Ekrou Boutique'de 'Yaza Merhaba'

Kadın-Moda - 03 Mayıs 2017 15:27

3. Uluslararası Enginar Festivali, Urla'da gerçekleştirildi. Festival kapsamında Ekrou Boutique'de bir 'Yaza Merhaba' kokteyli düzenlendi. Hakan Akkaya'nın ev sahipliğinde gerçekleşen kokteyle Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar ve Gül Erçetingöz gibi bir çok seçkin davetli katıldı.