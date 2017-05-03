Ekrou Boutique'de 'Yaza Merhaba'

Urla Ekrou Boutique'de bir 'Yaza Merhaba' kokteyli düzenlendi.

Kadın-Moda - 03 Mayıs 2017 15:27
Ekrou Boutique'de 'Yaza Merhaba'
3. Uluslararası Enginar Festivali, Urla'da gerçekleştirildi. Festival kapsamında Ekrou Boutique'de bir 'Yaza Merhaba' kokteyli düzenlendi. Hakan Akkaya'nın ev sahipliğinde gerçekleşen kokteyle Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar ve Gül Erçetingöz gibi bir çok seçkin davetli katıldı.

KOKTEYLDEN KARELER:
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