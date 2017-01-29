Eksi 5 derecede bikini defilesi

Yaşam - 29 Ocak 2017 15:17

Antalya'ya 40 kilometre uzaklıktaki Saklıkent Kayak Merkezi'nde düzenlenen bikini defilesi renkli görüntüler oluşturdu. Defile, eksi 5 derecede gerçekleşti. Dondurucu soğuk ve şiddetli rüzgar altında yapılan defile, yarım saat sürdü. Mankenlerin podyum arasında ısınması için, içinde elektrikli sobanın bulunduğu kabin kuruldu. Defilede, rengarenk bikinilerin yanı sıra, pareo ve kayak çizmeleri de tanıtıldı. Kar üzerindeki podyumda yürüyen mankenler, meraklı bakışlar altında tanıtım yaptı. Defile sırasında bazı mankenlerin hızlarını alamayarak kar üzerine yattığı ve objektiflere poz verdiği görüldü.