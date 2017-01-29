Antalya'ya 40 kilometre uzaklıktaki Saklıkent Kayak Merkezi'nde düzenlenen bikini defilesi renkli görüntüler oluşturdu. Defile, eksi 5 derecede gerçekleşti. Dondurucu soğuk ve şiddetli rüzgar altında yapılan defile, yarım saat sürdü. Mankenlerin podyum arasında ısınması için, içinde elektrikli sobanın bulunduğu kabin kuruldu. Defilede, rengarenk bikinilerin yanı sıra, pareo ve kayak çizmeleri de tanıtıldı. Kar üzerindeki podyumda yürüyen mankenler, meraklı bakışlar altında tanıtım yaptı. Defile sırasında bazı mankenlerin hızlarını alamayarak kar üzerine yattığı ve objektiflere poz verdiği görüldü.
Eksi 5 derecede bikini defilesi
(DHA) - Antalyalı mankenler, Saklıkent Kayak Merkezi'nde düzenlenen bikini defilesinde objektif karşısına geçti. Eksi 5 derecede bikini tanıtan mankenleri görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.Yaşam - 29 Ocak 2017 15:17
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