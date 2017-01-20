El Bab'dan acı haber!

Fırat Kalkanı Harekatı’nda DEAŞ'lı teröristler Suriye’nin El Bab bölgesinde bombalı araçla saldırdı. Saldırıda 5 asker şehit oldu, 9 asker yaralandı.

Yaşam - 20 Ocak 2017 16:34
El Bab'dan acı haber!
TSK'dan konuyla ilgili açıklama geldi;

"El Bab’ın Suflaniyah bölgesinde DAEŞ terör örgütü mensubu teröristlerce gerçekleştirilen bombalı Araç saldırısı sonucunda maalesef 5 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 9 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yaralılar derhal hastaneye sevk edilmiş olup tedavilerine başlanılmıştır."
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