El Kızı dizisine iki önemli transfer!

NTC Medya'nın FOX için çekeceği El Kızı kod adlı dizinin kadrosu netleşiyor. Sevda Erginci ile İsmail Ege Şaşmaz'ın başrollerinde yer alacağı dizide Perihan Savaş’ın yanı sıra Çağla Şimşek ve Pelinsu Çileli’nin rol alacağı daha önce netleşmişti.Şimdi de kadroya Sedef Avcı ve Toprak Sağlam da katıldığı da öğrenildi. Dizide Ezo isimli genç kızın etkileyici hikâyesi ekrana taşınacak.