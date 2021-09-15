Yakında izleyiciyle buluşacak dizinin başrol oyuncularının daha önce görülmeyen sıcaklıktaki kareleri büyük beğeni topladı. Enerjileri ve birbirlerine olan uyumları ile dikkat çeken ikili, sosyal medyada da övgü aldı.
Birbirine aşık, evil bir çift olarak ekran karşısına çıkacak ikilinin sürprizlerle dolu hikayesi şimdiden merak konusu oldu. Gizem Kılıçlı (Sinem Ünsal) ve Mehmet Kılıçlı (Burak Yamantürk) her ne kadar birbirlerine tutkuyla bağlı olsalar da geçmişlerinden gelen sırlar hem evliliklerini, hem de sevgilerini sınayacaktır.
“Elbet Bir Gün”; güçlü kadrosuyla birçok duyguyu aynı anda yaşatacak, nefes kesen hikayesiyle izleyicinin kalbini fethedecek.
"Elbet Bir Gün" dizisindeki bu aşk çok konuşulacak!
Proje tasarımını ve yönetmenliğini Gül Oğuz’un üstlendiği, senaryosunu Yusuf Reha Alp’in yazdığı, bölüm hikayesini ve tretmanını ise Funda Alp ile Didem Kaplan’ın birlikte kaleme aldığı Most Production imzalı FOX’un yeni sezon dizisi “Elbet Bir Gün”ün tanıtımı için objektif karşısına geçen Sinem Ünsal ve Burak Yamantürk verdikleri pozlarla göz doldurdular.
15.09.2021 22:47 Dizi Galeri