"Elbet Bir Gün" dizisindeki bu aşk çok konuşulacak!

Yakında izleyiciyle buluşacak dizinin başrol oyuncularının daha önce görülmeyen sıcaklıktaki kareleri büyük beğeni topladı. Enerjileri ve birbirlerine olan uyumları ile dikkat çeken ikili, sosyal medyada da övgü aldı.Birbirine aşık, evil bir çift olarak ekran karşısına çıkacak ikilinin sürprizlerle dolu hikayesi şimdiden merak konusu oldu. Gizem Kılıçlı (Sinem Ünsal) ve Mehmet Kılıçlı (Burak Yamantürk) her ne kadar birbirlerine tutkuyla bağlı olsalar da geçmişlerinden gelen sırlar hem evliliklerini, hem de sevgilerini sınayacaktır.“Elbet Bir Gün”; güçlü kadrosuyla birçok duyguyu aynı anda yaşatacak, nefes kesen hikayesiyle izleyicinin kalbini fethedecek.