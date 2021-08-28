"Elbet Bir Gün" dizisine sürpriz bir isim katıldı!

Proje tasarımı ve yönetmenliğini Gül Oğuz’un üstlendiği, senaryosunu Yusuf Reha Alp’in yazdığı, bölüm hikayesi ve tretmanını ise Funda Alp ile Didem Kaplan’ın birlikte kaleme aldığı Most Production imzalı FOX’un yeni sezon dizisi “Elbet Bir Gün”ün çekimleri başladı.Başrollerini birbirinden başarılı oyuncular; Şebnem Bozoklu, Sinem Ünsal ve Burak Yamantürk’ün paylaştığı dizinin kadrosunda Muhammet Uzuner, Değer Soysal Alp, Ömer Genç, Helin Kandemir, Talha Karcı, Yağmur Özbasmacıve Osman Karakoç gibi deneyimli isimlerde yer alıyor.Dizinin çekimleri devam ederken kadro da genişlemeye devam ediyor. Son olarak Zeynep Kaçar, Elbet Bir Gün dizisinin kadrosuna 'Asuman' karakteriyle dahil oldu. Kaçar, dizide Mehmet'in (Burak Yamantürk) annesine hayat verecek.