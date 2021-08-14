'Elbet Bir Gün' dizisinin çekimleri başladı!

Sete ait ilk fotoğraflar peri masalı ülkesi olarak adlandırılan gözde turizm mekanı Kapadokya’dan geldi. Çekimler için orada bulanan dizinin başrol oyuncularından Şebnem Bozoklu hatıra kareleri için objektiflere poz verirken, yörenin renkleri ve büyüsü çekimlere de yansıdı.Kapadokya çekimlerinin tamamlanmasının ardından ekip hikayenin asıl mekanı olan İstanbul’da sete devam edecek. Başrollerini birbirinden başarılı oyuncular; Şebnem Bozoklu, Sinem Ünsal ve Burak Yamantürk’ün paylaştığı dizinin kadrosunda Muhammet Uzuner, Değer Soysal Alp, Ömer Genç, Helin Kandemir, Talha Karcı, Yağmur Özbasmacıve Osman Karakoç gibi deneyimli isimlerde yer alıyor.Çekimleri son hız devam eden dizide; Feride (Sinem Ünsal), can korkusuyla eniştesi Cemil’in (Ömer Genç) yanından kaçtıktan sonra adını Gizem olarak değiştirmiştir. Kendine yeni bir hayat kuran genç kadının mutlu bir evliliği vardır. Gizem, bir TV programında bütün ailesinin öldürülmüş olduğunu ve Cemil’in hala onun ve aşığıyla kaçmış olan ablası Nesime’nin (Şebnem Bozoklu) peşinde olduğunu öğrenir. Nesime ve Feride’nin yolları yıllar sonra tekrar kesişir… Gizem, kendisinin ve ablasının gerçek kimlikleri ortaya çıkmasın diye uğraşırken, kocası Mehmet’in (Burak Yamantürk) de eşinden gizlediği geçmişinden gelen sırları vardır…Nefes kesen hikayesi ile “Elbet Bir Gün”, yeni sezonda FOX’ta.