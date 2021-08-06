“Elbet Bir Gün”de Sinem Ünsal’ın partneri belli oldu

Mucize Doktor dizisiyle yıldızı parlayan Sinem Ünsal, "Elbet Bir Gün" isimli projeyle ekrana dönmeye hazırlanıyor. Güzel oyuncu dizide, Şebnem Bozoklu ile iki kardeşi canlandıracak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Muhammet Uzuner, Helin Kandemir ve Ulvi Kahyaoğlu’nun da rol aldığı dizinin başrol erkek karakteri Mehmet’e kimin hayat vereceği sonunda belli oldu.Titiz bir çalışma sonrası Burak Yamantük’le el sıkışıldı. Most Yapım’ın hazırladığı "Elbet Bir Gün", Fox TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.