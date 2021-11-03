Elbet Bir Gün'ün afişi yayınlandı!

"Elbet Bir Gün"den merak uyandıran bir tanıtım daha!

"Elbet Bir Gün"den bir yeni fragman daha!

"Elbet Bir Gün"den bir yeni fragman daha!

Başarılı ve sevilen oyuncuların yer aldığı afiş sosyal medyada övgü dolu yorumlar aldı, takipçilerin beğenisini topladı. Başrollerini; Sinem Ünsal, Şebnem Bozokluve Burak Yamantürk’ün paylaştığı, Muhammet Uzuner, Helin Kandemir, Ömer Genç, Kenan Acar, Yağmur Özbasmacı, Zeynep Kaçar, Ulvi Kahyaoğlu, Osman Karakoç, Talha Karcı ve Değer Soysal Alp gibi deneyimli isimleri de kadrosunda buluşturan dizi afişi beğeni toplarken, projeye olan merakı daha da artırdı.İzleyici ile buluşmak için gün sayan dizi geçmişlerinden kaçan ve çok farklı hayatlar yaşayan iki kız kardeşin yıllar sonra beklenmedik bir şekilde tekrar bir araya gelmelerini konu alıyor. Mutsuz bir evliliği olan Nesime (Şebnem Bozoklu) aşığına kaçarak evi terk eder. Eniştesinin peşine düştüğü ancak hiçbir şeyden haberi olmayan Feride’nin (Sinem Ünsal) de kaçmaktan başka şansı yoktur. O günden sonra yolları ayrılan ve kendilerine çok farklı hayatlar kuran kız kardeşlerin yolları tüm Türkiye’nin gündemine oturan çok acı bir haberle yeniden kesişir. Geride bıraktıkları aileleri feci şekilde katledilmiştir. Üstelik Nesime’nin kocası Cemil (Ömer Genç) onca geçen yıla rağmen hala peşlerini bırakmamıştır. Gizem, (Sinem Ünsal) kendisinin ve ablasının gerçek kimlikleri ortaya çıkmasın diye uğraşırken, kocası Mehmet’in (Burak Yamantürk) de eşinden gizlediği geçmişinden gelen sırları vardır…Bu büyük sırlar evliliklerinin ortasına bomba gibi düşerken aşklarını da sınayacaktır.Heyecan dolu hikayesi, sürükleyici temposu ve güçlü isimleri ile “Elbet Bir Gün”,7 Kasım Pazarsaat 20.00’de ilk bölümüyle FOX’ta.