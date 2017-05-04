Son zamanların en çok konuşulan oyuncularından biri olan Elçin Sangu’nun geçtiğimiz yıl 800 bin lira vererek satın aldığı lüks villasının görüntüsü ilk defa ortaya çıktı.
EVİNİ SANAT MERKEZİNE ÇEVİRDİ
Televizyon dünyasının aranan isimleri arasında yer alan güzel oyuncu Elçin Sangu, kazandığı paralarla endisine bahçeli ve havuzlu bir villa aldı. Sangu’nun boş zamanlarını genellikle evinde geçirdiği öğrenilirken tam bir sanat aşığı olduğu da ortaya çıktı.
Sangu, villasının dekorasyonunda genellikle modern parçalar kullanmayı tercih ediyor. Sade ve az eşya kullanmak için özen gösteren oyuncu, aldığı sanatsal parçalarla da evinin dekorasyonuna zerafet kattı.
Elçin Sangu, evinin duvarlarını ünlü sanatçıların en özel eserleri için ayırmış durumda. Daha önce Emre Yusufi’den 700 bin TL’ye 2 tablo alan oyuncu, bunun yanı sıra Ergin İnan gibi isimlere ait eserleri de evinin en güzel köşelerine yerleştirdi.
Elçin Sangu 800 bin TL'lik evini sanat merkezine çevirdi!
Kiralık Aşk'la yıldızı parlayan Elçin Sangu’nun geçen sene satın aldığı 800 bin TL’lik bahçeli lüks villasının görüntüsü ilk kez ortaya çıktı.Magazin - 04 Mayıs 2017 22:40
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Elçin Sangu, oyuncu
MAGAZİN HABERLERİ
- Geldi bahar ayları gevşedi gönül yayları
- Aleyna Tilki'nin Nazım Hikmet'li tweeti olay oldu!
- Esra Erol: Devam edeceğiz...
- Sertab Erener görüntülendiğini fark etti, panik yaşadı
- Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in düğünü ertelenmiş!
- Cesur ve Güzel'de kafalar karışık!
- Ebru Şallı o fotoğraf hakkında ilk kez konuştu!
- Hande Erçel'den Instagram'ı karıştıran paylaşım!
- Evlilik programlarının saati değişiyor
- Gül Erçetingöz'ün 'Trend Masası'