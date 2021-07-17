Elçin Sangu ekranlara dönüyor!

Elçin Sangu önceki gün Medyapım'ın sahibi Fatih Aksoy'la bir araya geldi. Yapım şirketinin çıkışında görüntülenen oyuncu, gazetecileri kırmayarak soruları yanıtladı.Yeni bir proje hakkında konuştuklarını anlatan Sangu, yeni bir dizide rol alacağını açıkladı.Dizinin bir dijital platformda yayınlanmasının planlandığını belirten güzel oyuncu, "reyting kaygısından dolayı mı televizyondan uzak durdunuz?" tarzında yöneltilen bir soruya "Reyting kaygım yok. Özgürlük tarafından düşünürsek, internet platformları daha özgür olduğu için daha cazip gibi geliyor" dedi.