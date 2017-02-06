Pilates dersleri almaya başlayan oyuncu yaptığı hareketlerle dikkat çekiyor.
İşte Elçin Sangu'nun pilates yaparken çekilmiş fotoğrafları..
Elçin Sangu kendisini spora verdi!
Rol aldığı 'Kiralık Aşk' dizisinin final yapması ile birlikte Elçin Sangu kendisini spora verdi.Magazin - 06 Şubat 2017 16:27
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