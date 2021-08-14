Elçin Sangu, yeni imajıyla Sinem Kobal'a benzetildi!

Kiralık Aşk dizisiyle yıldızı parlayan ve kızıl saçlarıyla üne kavuşan Elçin Sangu, imaj yeniledi. Saçlarını sarıya boyatan güzel oyuncunun yeni imajı Sinem Kobal'a benzetildi. Sangu için sosyal medyada, "Önceden benzersizdi, şimdi sıradan" ve "Ama Elçin kızıllığı diye bir şey vardı" şeklinde yorumlar yapıldı.