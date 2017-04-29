Barış Arduç ile başrollerini paylaştıkları Kiralık Aşk dizisinin ekranlara veda etmesinden sonra yeni projelere yönelen Elçin Sangu'dan haber var.
Daha önce 'Kurt Seyit ve Şura', 'Sevdam Alabora' gibi dizilerde de rol alan Elçin Sangu, Limon Yapım'la anlaştı. Yeni dizisinin Kanal D'de yayınlanacağı konuşulurken Elçin Sangu bir de sinema filminde rol alacak.
Elçin Sangu'dan 2 sürpriz birden!
Kiralık Aşk dizisinin final yapmasının ardından ekranlara ara veren güzel oyuncu Elçin Sangu geri dönüyor.Dizi - 29 Nisan 2017 13:00
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Elçin Sangu, film, dizi, sürpriz,
DİZİ HABERLERİ
- Reytinglerin galibi hangisi oldu? (28.04.2017)
- Vatanım Sensin'in Hilal'i Miray Daner'in yaşı dert oldu
- "İçerde"de gerçekler ortaya çıkacak mı?
- Reytinglerin galibi hangisi oldu? (27.04.2017)
- Bodrum Masalı'ndan sevindiren haber!
- Diriliş Ertuğrul 86. bölümünde şok gelişme!
- 'Kara Yazı'dan kötü haber! Final yapıyor..
- Reytinglerin galibi hangisi oldu?
- Hayat Şarkısı, Şili’de yayına giriyor!
- Kara Sevda'da savaş çanları çalıyor