Elçin Sangu'dan 2 sürpriz birden!

Kiralık Aşk dizisinin final yapmasının ardından ekranlara ara veren güzel oyuncu Elçin Sangu geri dönüyor.

Dizi - 29 Nisan 2017 13:00
Elçin Sangu'dan 2 sürpriz birden!
Barış Arduç ile başrollerini paylaştıkları Kiralık Aşk dizisinin ekranlara veda etmesinden sonra yeni projelere yönelen Elçin Sangu'dan haber var.

Daha önce 'Kurt Seyit ve Şura', 'Sevdam Alabora' gibi dizilerde de rol alan Elçin Sangu, Limon Yapım'la anlaştı. Yeni dizisinin Kanal D'de yayınlanacağı konuşulurken Elçin Sangu bir de sinema filminde rol alacak.

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