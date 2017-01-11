Elçin Sangu'nun 'hamilelik' tesadüfü!

'Kiralık Aşk' dizisinin Defne'sinin gerçek hayatta hamile olduğu ve yakında sevgilisi Yunus Özdiken ile nikah masasına oturacağı iddia edilmişti.

Dedikodu - 11 Ocak 2017 11:47
Elçin Sangu'nun 'hamilelik' tesadüfü!
Fakat Elçin Sangu bu iddiaları kesin bir dille reddetmişti. Ama Elçin Sangu'nun 'Kiralık Aşk' dizisinde hayat verdiği 'Defne' karakteri de hamile kaldı. 13. Ocak'ta yayınlanacak bölümde "Defne" aşerecek ve gebelik testi yaptıracak. Bu durum "Elçin Sangu gerçekte de hamile mi?" sorularını yeniden gündeme getirdi.
Dizi 20. Ocak'ta final yapacak.

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