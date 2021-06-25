Elçin Sangu'ya 3 milyon liralık şok!

Eski menajeri Başay Okay’ın, oyuncu Elçin Sangu’ya haksız yere sözleşmeyi feshettiği iddiasıyla 100 bin dolar cezai şart parası istemi ve mahrum bırakılan kazançtan olan payının belirlenmesi için açtığı tazminat davasına bilirkişi raporu geldi.Bilirkişi raporunda, Elçin Sangu’nun eski menajerine 3 milyon lira tazminat ödemesi gerektiği belirtildi. Duruşmanın ardından konuşan Başay Okay, "Bu davanın asıl değeri yasal faizlerle birlikte 3,5 milyondan bile fazladır." dedi.Avukatı aracılığıyla daha önce iddialara cevap veren Elçin Sangu ise iddiaların kurgu olduğunu söylemişti. İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Mahkemeye bilirkişi raporu geldiği açıklandı. Söz alan Elçin Sangu’nun avukatı ise bilirkişi raporuna karşı itirazda ve şikayette bulundu. Mahkeme itirazı değerlendirmek ve eksik hususları gidermek için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.