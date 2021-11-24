Elçin Sangu'ya İspanya'da büyük ilgi!

Türkiye'de yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran, Elçin Sangu'nun performansıyla pek çok ödüle layık görüldüğü "Kiralık Aşk” dizisinin İspanya’da final bölümünün yayınlanmasının ardından, başarılı oyuncu Elçin Sangu 24,1 bini aşan tweet sayısıyla ülke gündemine yerleşti.Elçin Sangu, İspanya’da 3 gün üst üste TT olarak son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.