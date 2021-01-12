Elif Aksu ile Burak Yörük ayrıldı mı?

2018'de Ibiza’da tatil yaptığı sırada karıştığı bir kazayla tanınan Türk model Elif Aksu, oyuncu Burak Yörük ile aşk yaşıyordu.Bir dönem Neymar ile oynadığı reklam filmiyle gündeme gelen Aksu ile Yörük'ün, yollarını ayırdığı öne sürüldü. Ünlü çiftin, sosyal medyada birbirlerini takipten çıkması ayrılık iddialarını güçlendirdi.Burak Yörük'ün, Londra Metrosu'ndaki bu fotoğrafını Elif Aksu'nun çektiği konuşuluyordu. Aksu, "Evet, o fotoğrafı ben çektim ama arkadaşız. Birlikte değiliz" ifadelerini kullanmıştı. [Kaynak: milliyet.com.tr]