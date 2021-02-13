Elif Ece Uzun: "Eşim uyuşturucu kullanıp beni dövüyor!"

Elif Ece Uzun, 2019 yılında iş insanı Mehmet Tuş ile evlenmişti. Eski manken, eşinin uyuşturucu kullandığını ve kendisinden şiddet gördüğünü söyleyerek İstanbul Aile Mahkemesi başvurdu. Mahkemeye sunulan dilekçede, “Mehmet Tuş, uyuşturucu madde kullanmaktadır. Elif Ece Uzun’un kişilik haklarına saldırı teşkil eden hakaretler etmektedir. Mehmet Tuş, eşine şiddet uygulama, tehdit, hakaret ve aşağılama içeren söylemlerde bulunma, bedensel ve ruhsal bütünlüğüne zarar verme gibi eylemleri alışkanlık haline getirmiştir. Uzun, eşiyle aynı evde yaşadığı için hayati tehlikesi vardır. Korku ve endişe duyan Elif Ece Uzun’un mahkemenizce korunmasını istiyoruz” ifadeleri yer aldı.Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre Talebi haklı bulan mahkeme, Mehmet Tuş’un 2 ay süreyle mağdur eşi Elif Ece Uzun’un bulunduğu ev veya işyerine yaklaşmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi