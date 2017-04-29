Eliz Sakuçoğlu ile Beran Benan evleniyor

Eliz Sakuçoğlu ile Beran Benan üç düğün yapacak.

Magazin - 30 Nisan 2017 05:00
Eliz Sakuçoğlu ile Beran Benan evleniyor
Eliz Sakuçoğlu iki yıldır aşk yaşadığı Beran Benan'dan Paris tatili sırasında evlenme teklifi almıştı.

Bu yıl evlenmeyi düşündüğünü söyleyen Eliz Sakuçoğlu "Beran'ın hayali İrlanda'da bir şatoda evlenmek. Benim hayalim ise İtalya'da bir kumsal düğünü... Beran'ın akrabalarının bir bölümü ankara'nın Bala köyünde yaşıyor. Kesin orada da bir köy düğünü yapacağız" diye konuştu.

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Kaynak: posta.com.tr
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