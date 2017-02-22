Eliz Sakuçoğlu kaza geçirdi!

Eliz Sakuçoğlu ve sevgilisi Beran Benan dünyanın en büyük kayak merkezlerinden birine sahip İsviçre'ye tatile gitti.

Magazin - 22 Şubat 2017 17:59
Eliz Sakuçoğlu kaza geçirdi!
İsviçre’den ve kayak bölgesi Gstaad’tan rüya gibi fotoğraflar paylaşan Sakuçoğlu’nun geçtiğimiz günlerde kayak sırasında bir kaza geçirdiği ortaya çıktı.

Sakuçoğlu geçirdiği kazayı "Geçen haftada hastanelik olmuştum. Snowboard düşe kalka öğrenilir sonuçta, ancak dünkü düşüşüm sonrası kalkacak hiçbir gücüm kalmamıştı artık, iç kanama geçirdim. Çok şükür bugün daha iyiyim. Tüm geçmiş olsun dilekleriniz için de ayrıca sonsuz teşekkürler, Allah sizleri sevdiklerimi başımdan eksik etmesin gördüğünüz gibi gayet iyiyim " notuyla takipçilerine duyurdu.

Ünlü stil danışmanı kaza sonrası kendisini hastaneye yetiştiren ve yanında olan sevgilisi Beran Benan'a da sosyal medya hesabından yayınladığı not ile teşekkür etmeyi ihmal etmedi. Sakuçoğlu, paylaştığı bu fotoğrafın altına, "Hala yorgun ve bir okadar şaşkın, insan hayatı hangi ara o kadar ucuzlaştı ... Ya sen o gün olmasaydın sevgilim bugün ben olacakmıydım? Düşünmek istemiyorum ama düşünmeden de edemiyorum ..." notunu düştü.

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Kaynak:haberturk.com
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