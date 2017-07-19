Eliz Sakuçoğlu ve Beran Benan ayrıldı mı?

Magazin - 20 Temmuz 2017 07:00

Modacı Eliz Sakuçoğlu “Büyük aşkım, ruh ikizim, ondan 6 çocuk yapmak istiyorum” dediği sevgilisi Beran Benan’dan ayrıldı.NİKAHA AZ KALMIŞTIİki yıldır birlikte olan sevgililer bu yaz sonunda evlenmeyi düşünüyordu.Verdikleri pozlarda düğünün yaklaştığını belirtiyor, aşklarının ne kadar tutkulu olduğunu cümle aleme ilan ediyorlardı. Eliz Sakuçoğlu ayrılık sonrası bu kareleri Instagram’dan sildi.İŞTE ELVEDA SÖZLERİEliz Sakuçoğlu çektiği aşk acısını anlatmak için de dünyaca ünlü yazar Paulo Coelho’dan alıntı yaptı: "Herkesin bir sona ihtiyacı vardır, yeniden başlamak için. Elveda diyecek kadar cesursan, hayat seni yeni bir merhaba ile ödüllendirir."Eliz Sakuçoğlu, Beran Benan’dan önce Murat Boz ile 8 yıl aşk yaşamıştı. Çift, Temmuz 2014’te ayrılmıştı.Kaynak: posta.com.tr