Eliz Sakuçoğlu'ndan ilginç paylaşım!

Magazin - 26 Temmuz 2017 21:00

Yaklaşık 2 ay önce uzun süredir birlikte olduğu Beran Benan’dan ayrılan Eliz Sakuçoğlu’ndan ilginç bir paylaşım geldi.Ortak kararla sevgilisiyle yollarını ayıran güzel stil danışmanı, önceki gün Instagram’daki hesabından şu sözü yayınladı: "Bitti diye üzülme, yaşandı diye sevin."Gabriel Garcia Marquez’in bu paylaşımıyla ayrılık acısını atlattığının mesajını veren Eliz Sakuçoğlu, diğer yandan da Beran Benan’la güzel bir aşk yaşadığını bir kez daha ilan etmiş oldu.Kaynak: takvim.com.tr