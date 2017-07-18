Adını Murat Boz ile yaşadığı aşk ile duyuran Eliz Sakuçoğlu son zamanlarda paylaşımları ve spor ile gündemde kalıyor.
Murat Boz'dan ayrıldıktan sonra Beran Benan ile aşk yaşayama başlayan Eliz Sakuçoğlu sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanıyor. 250 bin takipçisi olan Eliz Sakuçoğlu siyah mayosu ile çekildiği bir fotoğrafını Instagram Instastory'de paylaşınca olay oldu.
Eliz Sakuçoğlu'ndan olay poz!
Eliz Sakuçoğlu'nun paylaşımı sosyal medyayı salladı.Magazin - 18 Temmuz 2017 17:45
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