'Elkızı' dizisine yeni bir isim dahil oldu!

Cevriye Turan karakteri ile diziye katılan Ulusoy; “Tekrar NTC Medya ailesiyle bir arada olma fırsatım olduğu için çok mutluyum. Bunun için Mehmet Yiğit Alp’e çok teşekkür ederim. Elkızı severek takip ettiğim bir projeydi. Dizinin hikayesine etkili bir karakter ile dahil oluyorum.” dedi.Ezo’nun acı dolu hayat hikayesini ekranlara taşıyan dizide; Sevda Erginci, Perihan Savaş, Ege Şaşmaz, Münir Can Cindoruk, Sedef Avcı, Toprak Sağlam, Alayça Öztürk, Fırat Doğruloğlu, Çağla Şimşek, Sinan Arslan, Pelinsu Çileli ve Macit Koper gibi başarılı isimler rol alıyor.“Elkızı”, her cumartesi saat 20.00’de FOX’ta.