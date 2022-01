Elkızı dizisinin yayın günü değişti

Yapımını NTC Medya’nın, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Feride Kaytan’ın oturduğu ve senaryosunu Hilal Yıldız’ın kaleme aldığı “Elkızı” dizisi, yeni gününde izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.Daha önce cumartesi günleri izleyicilerle buluşan "Elkızı" artık her pazar saat 20.00’de FOX ekranlarına gelecek, Ezo’nun acı dolu hayat hikayesini anlatan dizide; Sevda Erginci, Perihan Savaş, İsmail Ege Şaşmaz, Münir Can Cindoruk, Sedef Avcı, Toprak Sağlam, Alayça Öztürk, Fırat Doğruloğlu, Çağla Şimşek, Sinan Arslan, Pelinsu Çileli ve Macit Koper gibi başarılı isimler rol alıyor. “Elkızı”, her pazar saat 20.00’de FOX’ta.