Çok yakında FOX’ta ekran yolculuğuna başlamaya hazırlanan Elkızı, çocuk yaşta öksüz kalan Ezo isimli genç bir kızın, annesinin kaderini yaşamasını ve intikamını konu alıyor.
Ezo’nun acı dolu hayat hikayesini ekranlara taşımaya hazırlanan dizide Sevda Erginci, Fikret Kuşkan,Perihan Savaş, İsmail Ege Şaşmaz, Münir Can Cindoruk, Sedef Avcı, Toprak Sağlam, Fırat Doğruloğlu, Çağla Şimşek, Sinan Arslan, Pelinsu Çileli ve Macit Koper gibi başarılı isimler rol alıyor.
Yapımını NTC Medya’nın, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği Elkızı’nın, yönetmen koltuğunda Feride Kaytan otururken, dizinin senaryosunu Hilal Yıldız kaleme alıyor.
"Elkızı" ilk tanıtımı ile ilgi odağı oldu!
FOX’un yeni dizisi Elkızı, dün akşam yayınlanan ilk tanıtımı ile ilgi odağı oldu. Sosyal medya üzerinden çok güzel tepkiler alan tanıtım için; “Sevda Erginci çok iyiydi, Ezo; kırgın, kızgın ama çok hırslı bir kız gibi, Sevda Erginci’nin tanıtımda bile performansı muhteşem” yorumları yapıldı.
25.08.2021 20:11 Dizi Galeri