Elkızı'na sürpriz bir isim katıldı!

Daha önce NTC Medya imzalı, Kırgın Çiçekler dizisinde oynadığı rol ile seyircinin beğenisini bkazanan Gökçe Akyıldız, “Elkızı” dizisine şaşırtacak bir karakter ile dahil oldu.Dizide Songül karakterine hayat vermeye hazırlanan Akyıldız rolüyle ilgili; “Çok güzel bir işe dahil oluyorum. Güçlü bir kadın hikayesinde yer alacak olmak benim için çok özel. Yayınlanan bölümleri ile izleyiciyi derinden etkileyen Elkızı, umarım yeni bölümleriyle başarısını daha da arttırır.” dedi.Ezo’nun acı dolu hayat hikayesini ekranlara taşıyan dizide; Sevda Erginci, Perihan Savaş, İsmail Ege Şaşmaz, Münir Can Cindoruk, Sedef Avcı, Toprak Sağlam, Alayça Öztürk, Fırat Doğruloğlu, Çağla Şimşek, Sinan Arslan, Pelinsu Çileli ve Macit Koper gibi başarılı isimler rol alıyor.