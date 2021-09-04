Elkızı'nın yeni tanıtımı yayınlandı!

Güçlü oyuncu kadrosu ve izleyicileri ekran başına kilitleyecek senaryosuyla dikkat çeken dizi, ikinci tanıtımıyla da ilgi odağı oldu. Tanıtımda ön plana çıkan baba kız hikayesi herkesi derinden etkiledi. Çocuk yaşta annesizkalan Ezo’nun babası tarafından sevgisiz büyütüldüğünün görüldüğü tanıtım, izleyiciye sosyalmedyada; “Fikret Kuşkan’ı çok seviyorum ama karakterinden nefret ettim. Bir baba kızınaneden bunu yapar?” dedirtti.Sosyal medyayı mesaj yağmuruna tutan izleyiciler, beğenilerini dile getirirken, Elkızı’nın tanıtımı internette en çok konuşulan konular arasında yer aldı. İzleyiciden tam not alan tanıtım için sosyal medya kullanıcıları; “Elkızı’nın yeni tanıtımı çok iyi, merak uyandıran bir tanıtım olmuş. Kaliteli bir iş bizi bekliyor” şeklinde yorumlarda bulundu.Ezo’nun acı dolu hayat hikayesini ekranlara taşımaya hazırlanan dizide; Sevda Erginci, Fikret Kuşkan, Perihan Savaş, İsmail Ege Şaşmaz, Münir Can Cindoruk, Sedef Avcı, Toprak Sağlam, Fırat Doğruloğlu, Çağla Şimşek, Sinan Arslan, Pelinsu Çileli, Alayça Öztürk, Nur Yazar ve Macit Koper gibi başarılı isimler rol alıyor.Yapımını NTC Medya’nın, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği Elkızı’nın, yönetmen koltuğunda Feride Kaytan otururken, dizinin senaryosunu Hilal Yıldız kaleme alıyor.