Emenike ve Van Der Wiel'e af

Fenerbahçe'de Emenike ve Van Der Wiel'e af çıktı.

Futbol - 01 Şubat 2017 18:34

Fenerbahçe'de daha önce disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılan ve kendilerine kulüp bulmaları istenen Emenike ve van Der Wiel'e af geldi. Devre arası transfer döneminde kulüp bulamayan oyuncular, yarından itibaren takım ile idmana çıkacaklar.



Kaynak: DHA

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