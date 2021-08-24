Oyuncu Emine Ün, geçtiğimiz haftalarda koronavirüs yakalandı. Ün ile birlikte annesinin de koronavirüs testi pozitif çıktı. Kronik rahatsızlıkları bulunan Emine Ün'ün annesi, geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma kaldırıldı.
Emine Ün, sabaha karşı yaptığı paylaşımlarla annesinin vefat ettiği duyurdu. Emine Ün, "Annem... Kapkara gün, acımın tarifi yok" ifadelerini kullandı.
Emine Ün'ün koronavirüsle mücadele eden annesi hayatını kaybetti
Şişli'de özel bir hastanede tedavi gören Emine Ün, 10 gün önce kendisi gibi koronavirüs testi pozitif çıkan annesinin yoğun bakıma kaldırıldığını açıklamıştı. Ünlü oyuncunun günlerdir yoğun bakımda tedavi gören annesi hayatını kaybetti. Ün, acı haberi Instgram'dan duyurdu.
24.08.2021 11:02 Magazin