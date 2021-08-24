Emine Ün'ün koronavirüsle mücadele eden annesi hayatını kaybetti

Oyuncu Emine Ün, geçtiğimiz haftalarda koronavirüs yakalandı. Ün ile birlikte annesinin de koronavirüs testi pozitif çıktı. Kronik rahatsızlıkları bulunan Emine Ün'ün annesi, geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma kaldırıldı.Emine Ün, sabaha karşı yaptığı paylaşımlarla annesinin vefat ettiği duyurdu. Emine Ün, "Annem... Kapkara gün, acımın tarifi yok" ifadelerini kullandı.