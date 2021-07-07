Emir Ersoy ve Kadın Oyuncular "1977" Albümü İçin Bodrum'da Buluştu!

Sezen Aksu'nun yorumladığı ve yazdığı şarkılardan 1977 yılından başlayarak bir repertuar hazırlayan Emir Ersoy, albümde yer alan şarkıları Gülse Birsel, Leyla Lydia Tuğutlu, Aslı Bekiroğlu, Seda Bakan, Gökçe Bahadır, Hande Subaşı, Aslı İnandık, Oya Başar, Belçim Bilgin'in yorumuyla günümüze taşıdı.Gülse Birsel, Aslı İnandık, Aslı Bekiroğlu, Gökçe Bahadır ve Oya Başar, Emir Ersoy'un sahnesinde canlı performansları ile büyük alkış aldı."1977" albümünün çıkışını Bodrum'da bir araya gelerek kutlayan Emir Ersoy ve kadın oyuncular bu kez aynı sahnede buluştu.Bodrum'da gerçekleşen gecceye Gülse Birsel, Aslı İnandık, Aslı Bekiroğlu, Gökçe Bahadır ve Oya Başar katıldı. Birbirinden renkli sahnelerin yaşandığı "1977" kutlamasında albüm şarkılarını oyuncular Emir Ersoy ile birlikte aynı sahnede canlı olarak söyledi. Kahkahaların havada uçuştuğu gecenin sonunda Emir Ersoy ve tüm oyuncular aynı sahnede Emir Ersoy'un babası kalipso kralı rahmetli Metin Ersoy'u da anmadan geçmediler. Metin Ersoy'un unutulmaz şarkısı "Vakit Yok, Gemi Kalkıyor Artık"ı söyleyerek, göğe selam çaktılar.1- Emir Ersoy - 1977 "Olmaz Olsun" feat. Gülse Birsel2- Emir Ersoy - 1977 "Aldatıldık" feat. Leyla Lydia Tuğutlu3- Emir Ersoy - 1977 "Çakkıdı" feat. Aslı Bekiroğlu4- Emir Ersoy - 1977 "Başka Bahar" feat. Seda Bakan5- Emir Ersoy - 1977 "Hepsi Senin Mi" feat. Gökçe Bahadır6- Emir Ersoy - 1977 "Şarkı Söylemek Lazım" feat. Hande Subaşı7- Emir Ersoy - 1977 "Seni İstiyorum" feat. Aslı İnandık8- Emir Ersoy - 1977 "Kaçın Kurası" feat. Oya Başar9- Emir Ersoy - 1977 "Aşktan Ne Haber" feat. Belçim Bilgin