Emma Stone ve Dave McCary nişanlandı!

Emma Stone, 2016 yılında Oscar töreninde tanıştığı ve o zamandan beri birlikte olduğu sevgilisi Dave McCary ile evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlandı.Dave McCary, Emma Stone ile çekilmiş, güzel oyuncunun evlilik yüzüğünü gösterdiği fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı. Çifte tebrik mesajları yağdı. Emma Stone, ağustos ayında verdiği bir röportajda “Eskiden asla evlenmeyeceğim ve çocuk yapmayacağım” dediğini fakat yaşı ilerledikçe evlenmek istediğini söylemişti.