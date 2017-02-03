Emrah 3. kez baba oldu

2014 yılında Sibel Kirer ile evlenen ünlü sanatçı Emrah 3. kez baba oldu.

Magazin - 03 Şubat 2017 10:48
Emrah 3. kez baba oldu
Tayfun ve Elyesa adında iki oğlu olan Emrah bu kez kız bebek sevinci yaşadı.

İstanbul'da doğum yapan Sibel Erdoğan, ikinci bebeğini dünyaya getirdi. 3 kilo 800 gram ağırlığındaki bebeğin ve annenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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