Emrah 3. kez baba oldu

Magazin - 03 Şubat 2017 10:48

Tayfun ve Elyesa adında iki oğlu olan Emrah bu kez kız bebek sevinci yaşadı.İstanbul'da doğum yapan Sibel Erdoğan, ikinci bebeğini dünyaya getirdi. 3 kilo 800 gram ağırlığındaki bebeğin ve annenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.