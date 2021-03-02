Emrah Demiralp: "Demlendiğim bir albüm oldu "

Daha önce “Güzel Kadın”, “Yalandan” ve “Sabret Geçecek” adlı single’larını yayınlayan Emrah Demiralp, şimdi ise 10 şarkının yer aldığı albümüyle sevenlerini karşıladı. 10 şarkının 8’i Demiralp’e ait olan albümün ilk klibi, “Kafayı Senle Bozdum” şarkısına çekildi.Düzenlemesini Demiralp’in usta müzisyen Buray’la birlikte yaptığı şarkının klibini Kurtuluş Yiğit Demiralp yönetti. Yeni albümüyle ilgili Emrah Demiralp şöyle konuştu:“Kayıt, mix gibi aşamalar yaklaşık 10 ay sürdü. Albümdeki şarkılar 2014-2020 yılları arasında yaptığım ve aralarından seçtiğim şarkılar. Kayıtlarda çok değerli müzisyen arkadaşlarım enstrümanları ile albüme değer kattılar. ‘Kafayı Senle Bozdum’un düzenlemesinde sevgili Buray’ın büyük katkısı oldu. Bu albüm benim için adı gibi demlenmeyi ifade ediyor. İçimdeki müziğin daha özgür, daha kendinden emin, daha ‘ben’ olduğunu hissettiğim, yorumumun ve kalemimin daha olgunlaştığı, ‘demlendiğim’ bir albüm. Beste konusunda sıkıntım olmadığı için şu an ikinci ve üçüncü albümlerin repertuvarları hazır. Albüm kalplerde demlenirken bir araya gelip şarkıları hep bir ağızdan söylemek için sabırsızlanıyorum.”