Emrah'ın kızının ismi belli oldu

Magazin - 08 Şubat 2017 14:10

Emrah ve eşi Sibel Erdoğan kızlarını kucaklarına almanın mutluluğunu Instagram'dan paylaştıkları fotoğrafla dile getirdi.Sibel Erdoğan paylaşımında "Dünya güzeli kızım, melek yüzlüm hoş geldin; neşe ve mutluluk getirdin dünyamıza... Rabbim sana sağlıklı güzel günler nasip etsin inşallah." temennisinde bulundu.Emrah bugün de kızının adını Instagram hesabından açıkladı. Emrah-Sibel Erdoğan çifti bebeklerine 'Eleysa' adını verdi.