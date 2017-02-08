Emrah'ın kızının ismi belli oldu

Başarılı şarkıcı ve oyuncu Emrah'ın geçtiğimiz günlerde dünyaya gelen kızının adı belli oldu.

Magazin - 08 Şubat 2017 14:10
Emrah'ın kızının ismi belli oldu
Emrah ve eşi Sibel Erdoğan kızlarını kucaklarına almanın mutluluğunu Instagram'dan paylaştıkları fotoğrafla dile getirdi.

Sibel Erdoğan paylaşımında "Dünya güzeli kızım, melek yüzlüm hoş geldin; neşe ve mutluluk getirdin dünyamıza... Rabbim sana sağlıklı güzel günler nasip etsin inşallah." temennisinde bulundu.

Emrah bugün de kızının adını Instagram hesabından açıkladı. Emrah-Sibel Erdoğan çifti bebeklerine 'Eleysa' adını verdi.



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