Emrah'ın kızının ismi belli oldu
Başarılı şarkıcı ve oyuncu Emrah'ın geçtiğimiz günlerde dünyaya gelen kızının adı belli oldu.
Magazin - 08 Şubat 2017 14:10
Emrah ve eşi Sibel Erdoğan kızlarını kucaklarına almanın mutluluğunu Instagram'dan paylaştıkları fotoğrafla dile getirdi.
Sibel Erdoğan paylaşımında "Dünya güzeli kızım, melek yüzlüm hoş geldin; neşe ve mutluluk getirdin dünyamıza... Rabbim sana sağlıklı güzel günler nasip etsin inşallah." temennisinde bulundu.
Emrah bugün de kızının adını Instagram hesabından açıkladı. Emrah-Sibel Erdoğan çifti bebeklerine 'Eleysa' adını verdi.
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