Emrah’la çalışma hayali gerçek oldu!

“Ben de İnsanım”, “Şah Sultan”, “Geccelere Sor Beni”, “Leyla Mecnun Aşk Görsün” başta olmak üzere çok sayıda şarkı yayınlayan ve geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Ersoy Dinç, müzik yolculuğunda bir hayalini daha gerçeğe dönüştürmeyi başardı. Almanya’da yaşayan ve sıkı bir Emrah hayranı olan başarılı yorumcu, ünlü sanatçıdan şarkı aldı.Emrah, Ersoy Dinç’e kendi bestelediği sıfır kilometre bir şarkı verdi. Ünlü yıldızın hayranına desteği bu kadarla da sınırlı kalmadı, stüdyo sürecine de dahil oldu. Kayıtlar sırasında kendisini yalnız bırakmadı, Sanatçı bu tarzda boşluk olduğunu, Ersoy’un da bu boşluğu dolduracağına inandığını ileterek, yolu, şansı, bahtı açık olsun dedi.Ersoy Dinç, “Emrah bir efsane, kendisiyle çalışmak en büyük arzumdu, sonunda gerçek oldu, Hem mutlu hem de heyecanlıyım. Bu işbirliğinin kariyerimde bir dönüm noktası olacağını ve bana uğur getireceğini biliyorum. Single’ımın 2022’nin en çok ses getiren eserlerinden biri olacağı konusunda da iddialıyım” dedi.