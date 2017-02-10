Emrah'tan 'Sevgililer Günü' süprizi!

'Aşk ve Mavi' dizisinin başrol oyuncusu Emrah’ın seneler sonra dizi için seslendirdiği Götür Beni Gittiği Yere şarkısı 14 Şubat’ta i Tunes’ta.

Müzik - 10 Şubat 2017 12:42
Emrah'tan 'Sevgililer Günü' süprizi!
Yayınlandığı günden bu yana reytingleri alt üst eden Aşk ve Mavi dizisinin başrol oyuncusu Emrah, dizi için seneler sonra Götür Beni Gittiği Yere şarkısını seslendirmişti. Söz ve müziği kendisine ait olan şarkının 2017 versiyonu 14 Şubat sevgililer gününe özel Emrah hayranları için i Tunes’ta satışa çıkacak. NTC Müzik Yapımı ile satışa çıkacak olan şarkı, dizi hayranları tarafından da heyecanla bekleniyor.



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