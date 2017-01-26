Emre Altuğ aşk haberlerine yanıt verdi!

Emre Altuğ, Buse Narcı ile aşk yaşadığı yönündeki iddialarla ilgili ilk kez konuştu

Magazin - 27 Ocak 2017 07:00
Emre Altuğ aşk haberlerine yanıt verdi!
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ'un Özcan Deniz'in eski sevgilisi Buse Narcı ile aşk yaşadığı yönündeki haberler magazin gündemine bomba gibi düştü.

Çağla Şıkel: Emre'ye mutluluklar dilerim

Çağla Şıkel: Emre'ye mutluluklar dilerim



Emre Altuğ ile Buse Narcı'nın iki ay önce görüşmeye başladığı iddia edilmişti.

Emre Altuğ hakkında çıkan aşk haberleri ile ilgili ilk kez TV8'de ekrana gelen Aramızda Kalmasın programına konuştu.

Konuyla ilgili Salih Keçeci'ye açıklama yapan Altuğ, aşk iddialarını yalanladı. Emre Altuğ "Buse ile en son Çeşme'de bir kez arkadaş olarak görüştük. Aylardır görüşmüyoruz. Şu ara albümümle ve çocuklarımla uğraşıyorum" dedi.

Çağla Şıkel, Emre Altuğ'un aşkına övgüler yağdırmış!

Çağla Şıkel, Emre Altuğ'un aşkına övgüler yağdırmış!





Kaynak: acunn.com
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Bağlantılar: Emre Altuğ, Buse Narcı

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