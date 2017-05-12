Emre Altuğ geccelerde!

Önceki akşam bir kadın arkadaşıyla Nişantaşı’ndaki bir mekanda görüntülenen Emre Altuğ, arkadaşıyla gecce geç saatlere kadar oturdu.

Magazin - 13 Mayıs 2017 06:00
Emre Altuğ geccelerde!
Ünlü şarkıcı Emre Altuğ, önceki akşam bir kadın arkadaşıyla Nişantaşı’ndaki Uzakdoğu restoranından çıkarken objektife takıldı.

Ünlü şarkıcı ile arkadaşı, 20.00 sularında geldikleri mekanda geç saatlere kadar kaldı. Mekan kapandıktan sonra da içeride oturmaya devam eden ikili, oradan 03.00 sularında ayrıldı. İkili, işletmeci arkadaşlarını Nişantaşı’ndaki evine bıraktıktan sonra Altuğ’un Balmumcu’daki evine geçti.

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Kaynak: hurriyet.com.tr
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Bağlantılar: Emre Altuğ, Nişantaşı

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