Emre Altuğ trafik kazası yaptı!

'Sihirli Annem' dizisi ile yeniden ekranlara dönen başarılı şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ, dün otomobiliyle Ortaköy sahil yolunda kaza yaptı."YARALANMA OLMAMIŞTIR"Kazayı yara alamadan atlatan Altuğ, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı; “Dün geçirdiğim trafik kazasında ben dahil hiçbir yaralanma olmamıştır çok şükür. Merak edenlere, geçmiş olsun dileyenlere sonsuz teşekkür ederim.”