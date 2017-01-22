Emre Altuğ ve Buse Narcı aşk yaşıyor!

Sanatçı Özcan Deniz ile olan aşkı olaylı şekilde ayrılan Buse Narcı, yeni aşkını da yine sanat camiasında buldu.

Dedikodu - 22 Ocak 2017 09:35
Emre Altuğ ve Buse Narcı aşk yaşıyor!
İddiaya göre Bu Narcı, iki aydır Emre Altuğ ile flört ediyor. Yeni yılı da Emre Altuğ'un Ortaköy'deki evinde karşılayan çiftin bu beraberliği gözlerden uzak yaşamaya çalıştığı ileri sürülüyor.,

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