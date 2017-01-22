Emre Altuğ ve Buse Narcı aşk yaşıyor!
Sanatçı Özcan Deniz ile olan aşkı olaylı şekilde ayrılan Buse Narcı, yeni aşkını da yine sanat camiasında buldu.Dedikodu - 22 Ocak 2017 09:35
İddiaya göre Bu Narcı, iki aydır Emre Altuğ ile flört ediyor. Yeni yılı da Emre Altuğ'un Ortaköy'deki evinde karşılayan çiftin bu beraberliği gözlerden uzak yaşamaya çalıştığı ileri sürülüyor.,
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