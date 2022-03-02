Emre Bey'e sette doğum günü sürprizi!

Şaşkınlığını gizleyemeyen yakışıklı oyuncu, 25 yaşına girdi. Sahne arasında kutlanan doğum günü sürprizine çok mutlu olduğunu söyleyen Bey, mumu söndürürken; “Savaşların olmadığı ve artık kadınların şiddet görmediği bir yıl geçirmeyi diliyorum” dedi.“Son Nefesime Kadar”; kızının ölümünden sorumlu olduğunu düşündüğü adam hapisten çıkınca tüm dünyası alt üst olan, küçük bir kasabada komiser olarak görev yapan bir kadının hikayesini konu alıyor.Nurgül Yeşilçay, Emre Kınay ve Ertan Saban’ın başrollerini paylaştığı dizide; Begüm Birgören, Rojda Demirer gibi başarılı isimlerin yanı sıra genç yıldızlar İpek Filiz Yazıcı, Emre Bey, Baran Bölükbaşı, Elif Ceren Balıkçı ve Taha Baran Özbek de rol alıyor.Birçok başarılı formatın daha önce de yerel uyarlama çalışmalarını yapan Hatice Meryem'in uyarladığı “Son Nefesime Kadar” dizisinin yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül üstlenirken, yönetmen koltuğuna Deniz Çelebi Dikilitaş oturuyor.“Son Nefesime Kadar” her çarşamba saat 20.00’de FOX’ta.