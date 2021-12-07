Emre Karayel'in eşi Gizem Demirci'den karnı burnunda poz!

Emre Karayel ile mutlu bir evlilik sürdüren Gizem Demirci, hamileliğinin 34'üncü haftasına girdi. Anne olmak için geri sayıma başlayan iç mimar, Instagram hesabından ilk kez karnı burnunda fotoğraflarını paylaştı.Gizem Demirci'nin gönderisi kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Demirci'nin fotoğrafına, eşi Emre Karayel de kalp emojileriyle karşılık verdi.Öte yandan kısa bir süre önce eşiyle birlikte Bebek'te objektiflere yansıdan Emre Karayel, "Her şey yolunda. Biraz hava almaya çıktık. Doğuma çok az kaldı. Eşimin canı dondurma çekti. Dondurma yedik." demişti.