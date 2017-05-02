Emre Kaya hastaneye kaldırıldı

Pop müzik şarkıcısı Emre Kaya, aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Ünlü şarkıcının yediği balıktan zehirlendiği, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi

Diğer Haberler - 03 Mayıs 2017 00:28
Emre Kaya hastaneye kaldırıldı
Ünlü sanatçının menajeri Gizem Demir, Emre Kaya’nın hastaneye kaldırıldığı yönündeki haberler üzerine yaptığı açıklamada, korkulacak herhangi bir durumun söz konusu olmadığını belirtti.

BESİN ZEHİRLENMESİ

Ünlü popçunun gece bir lokantada balık yediğini ve eve döndükten sonra aniden rahatsızlanınca ambulansla hastaneye kaldırıldığını belirten Demir, “Yapılan muayenede besin zehirlenmesi olduğu anlaşıldı. Gerekli tüm müdahaleler yapıldı. Şu anda sağlık durumu gayet iyi. Korkulacak herhangi bir şey söz konusu değil” dedi.
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