Emre Kaya'dan anlamlı destek!

Antalya ' nın Manavgat ilçesi ve çevresinde başlayıp Marmaris Bodrum Adana Mersin ve daha birçok yeri etkisi altına alan ve can kayıpları ve pek çok hayvanın telef ve hektarlarca ormanın yok olmasına sebep olan yangınları söndürme çalışmaları tüm hızıyla sürerken olaya bir destek de pop müziğin başarılı ismi Emre Kaya' dan geldi.Kaya sosyal medyada yaptığı paylaşımına "İhtiyacı olan bölgeler bana DM ' en ulaşabilirsiniz. Yangın söndürme cihazlarına mobil dolum merkezleri kurduruyorum. Gecce olmadan harekete geçelim ki daha fazla yer yanmasın. " notunu düştü.