Emre Kütük ve Ece Kamçılı Akmerkez'de!

İstanbul cemiyet hayatının tanınmış gözde bekarlarından işadamı Emre Kütük ve nişanlısı Ece Kamçılı Akmerkez’den ayrılırken görüntülendi.

Alışveriş - 26 Temmuz 2017 12:48
Emre Kütük ve Ece Kamçılı Akmerkez'de!
Sene başında Ayvalık’ta zeytincilik sektöründe faaliyet gösteren genç girişimci Ece Kamçılı ile nişanlanan ve bu sene içinde de nikah masasına oturmayı hedefleyen Emre Kütük, eskisi gibi gecce hayatında görünmeyip vaktini nişanlısı Ece Hanım ile geçiriyor. Akmerkez’deki bir spor mağazasından kendisi için yeni sezon alışverişi yapan Emre Kütük, daha sonra nişanlısı Ece Kamçılı ile Serafina’da keyifli bir sohbet eşliğinde yemek yedi. Keyifli yemeğin ardından çift Akmerkez’den ayrılırken objektiflere yansıdı.

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