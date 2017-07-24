Emre Mor, Cansu Taşkın'ın peşinde!

Milli takımın gözde oyuncusu Emre Mor'un adı bu aralar bir Türk güzeli ile anılıyor.

Dedikodu - 24 Temmuz 2017 12:12
Emre Mor, Cansu Taşkın'ın peşinde!
Cansu Taşkın'dan bir bomba daha geldi. Cansu, milli futbolcumuz Emre Mor'un da peşinde olduğunu açıkça olmasa da itiraf etti.

Fanatik'te yer alan habere göre; Milli takımın gözbebeği Emre Mor'un, Taşkın'a yakınlaşmaya çalıştığı dedikoduları sorulan Cansu Taşkın , "Duyduysanız doğrudur. Ben bir şey demeyeyim!" cevabını verdi. Ronaldo ile artık görüşmediğini dile getiren Cansu Taşkın, "Görüşmüyoruz, hayatında biri var zaten. Beni bir kez Madrid'e bir kez de Londra'ya davet etmişti ama gitmedim. Çünkü geleceği yok. Bir kere görüşeceğim adamla ilişkim olmaz. Düzenli ilişkim olsaydı, giderdim." diye konuştu.

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